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Izrael i Republika Srpska prirodni saveznici, iskovani u istoj borbi, istoj žrtvi, istoj prijetnji, istakao je predsednik SNSD Milorad Dodik.

- Dok bošnjački ideolozi poput Envera Kazaza javno žale smrt ajatolaha Hamneija, traže da se širom BiH čitaju molitve posvećene njemu i priznaju da je Iran bio ključni saveznik u ratu protiv Srba - sve je jasno. O njima ne treba ništa više reći. Sami su rekli sve. To je isti Iran koji je naoružavao, finansirao i obučavao mudžahedine dok su Srbima sekli glave, isti Iran koji danas plaća Hamas da kolje civile u Izraelu, isti Iran koji je na svojoj državnoj televiziji raspisao ucenu od deset miliona dolara za smrt Barona Trampa - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X, prenosi RTRS.

Dodaje da to nije ideologija ili država - to je generator smrti koji su Bošnjaci prihvatili kao svog saveznika.

- I još uvek ga slave. Zato Republika Srpska zna gde joj je mesto. Uz Izrael. Uz predsednika Donalda Trampa. Uz svaku ruku koja se digla da zaustavi zlo koje je 7. oktobra klalo decu pred roditeljima i palilo porodice u njihovim domovima. Mi ne učimo šta je islamski fundamentalizam iz udžbenika, jer mi smo se s njim borili licem u lice - navodi Dodik.

On je poručio "neka Hamneija žale oni koji su uz njega ratovali protiv Srba".