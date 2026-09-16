Slušaj vest

Kantonalni sud u Tuzli prvostepeno je osudio Nevresa Bilalića iz Teočaka na jedinstvenu kaznu od sedam godina zatvora zbog nasilja nad suprugom, koju je tukao i pretio joj ubistvom, a napad je na kraju prerastao u oružani sukob sa policijom u Starom Teočaku.

Reč je o prvostepenoj, nepravosnažnoj presudi u postupku protiv optuženog N. B. zbog krivičnog dela nasilja u porodici, u sticaju sa krivičnim delima pokušaja ubistva, sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje i neovlašćenog nabavljanja, posedovanja, držanja, nošenja, trgovine, popravljanja, modifikovanja ili prepravljanja i posredovanja u vezi sa oružjem, njegovim bitnim delovima i municijom.

Jedinstvena kazna od sedam godina

Sud je optuženom za nasilje u porodici utvrdio kaznu zatvora od jedne godine, za pokušaj ubistva pet godina, za sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje jednu godinu, a za krivično delo povezano sa neovlašćenim nabavljanjem i posedovanjem oružja i municije tri meseca zatvora.

Na kraju mu je izrečena jedinstvena kazna od sedam godina zatvora.

Tukao suprugu, pa pucao na policiju

Optuženi je proglašen krivim jer je 11. maja 2025. godine oko 22 časa u Starom Teočaku ugrozio mir i telesni integritet svoje supruge.

Prema presudi, uz pretnje pištoljem da će je ubiti, više puta je nasrtao na nju, udarao je pesnicama po rukama, vukao za kosu i gurnuo na trosed, dok ju je vređao i vikao.

"Nakon intervencije policijskih službenika po prijavi nasilja u porodici, optuženi je upotrebom vatrenog oružja naneo lake telesne povrede policijskom službeniku Z. A. Potom je, po dolasku tima Jedinice za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a TK, nastavio da ispaljuje hice i u njihovom pravcu, sve do trenutka kada su ga policijski službenici stavili pod kontrolu", navodi se u saopštenju suda.

Zbog povreda prevezen na lečenje

Nakon što je savladan, policija ga je prevezla u Dom zdravlja Teočak radi pružanja lekarske pomoći zbog povreda glave, koje je, kako je utvrđeno veštačenjem, sam sebi naneo vatrenim oružjem.

Optuženi je proglašen krivim i zato što je bez dozvole i važeće isprave o oružju neovlašćeno nabavio i kod sebe držao poluautomatski pištolj.