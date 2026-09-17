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Poštar Stipo Jukić iz Višića kod Čapljine, čiji je nestanak prijavljen pre nekoliko dana, uhapšen je juče popodne na međunarodnom graničnom prelazu Bijača.

Jukić je poslednji put viđen 5. septembra kada se sa prijateljima uputio ka Mostaru. Kako je ranije objavljeno, iz Mostara je krenuo ka Sarajevu, zatim u Tursku i konačno u Bangkok u Tajlandu.

Slučaj poštara Jukića privukao je veliku pažnju jer u vreme njegovog nestanka u Čapljini nije bilo isporučeno između 50 i 60 penzija.

Zbog sumnje na krivično delo utaje, protiv njega je 10. septembra podneta prijava, nakon čega ga je policija tragala kao osumnjičenog, a ne kao nestalu osobu. Hrvatska pošta Mostar je naknadno obavestila javnost da su sve penzije isplaćene 10. septembra i da je u toku interna kontrola.

- Dana 7. septembra prijavljen je nestanak S.J. (1995) iz Čapljine, koji se 5. septembra, u večernjim satima, uputio ka Mostaru. Policijski službenici su preduzeli potrebne mere i radnje, te je utvrđeno da je predmetno lice napustilo teritoriju Bosne i Hercegovine. Dana 10. septembra protiv S.J. podnet je izveštaj zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo utaje, te je za njim pokrenuta operativna potraga kao za počiniocem krivičnog dela, a ne više kao za nestalim licem - navelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Jukić je uhapšen juče na graničnom prelazu Bijača, na osnovu operativne potrage koja je za njim pokrenuta.

- Policijski službenici Policijske uprave Čapljina priveli su lice i smestili ga u pritvorski objekat. O svemu su obavešteni Odeljenje kriminalističke policije i tužilac, a preduzimaju se dalje potrebne mere i radnje - naglasilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK.