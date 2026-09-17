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U staračkom domu u mestu Mosorovac kod Lukavca, u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), noćas je izbio požar u kojem su teško povređene dve osobe i nalaze se i nalaze se u veoma teškom zdravstvenom stanju.

Portparolka Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla Ersija Aščerić Mujedinović izjavila je da su oba pacijenta zadobila teške opekotine, da je njihovo staje teško, a da je jedan pacijent intubiran i nalazi se na mehaničkoj je ventilaciji, preneli su sarajevski mediji.

Požar je izbio prošle noći, oko 20 minuta iza ponoći, a prema informacijama iz Vatrogasne jedinice Lukavac, vatra je zahvatila jednu trokrevetnu sobu.

Vatrogasci su ugasili požar, ali su zbog dima, koji je zahvatio celi sprat staračkog doma, morali da evakuišu štićenike doma.

Dodaje se da će nadležni organi će utvrditi kako je došlo do izbijanja požara.