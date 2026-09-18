Dobojski vatrogasci spasili su dete koje je upalo u šaht u gradu, saopšteno je iz područnog odeljenja Republičke uprave Civilne zaštite
Bosna i Hercegovina
DETE UPALO U ŠAHT! Vatrogasci BRZOM reakcijom spasili mališana, okončana drama u Doboju!
- Dete je juče upalo u šaht u Ulici Filipa Višnjića u Doboju, a vatrogasci su ga brzo spasili.
- Dobojski vatrogasci su istog dana gasili i zapaljeni kontejner u Ulici Svetog Save.
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Kako piše Glas Srpske, jedno dete je juče upalo u šaht u Ulici Filipa Višnjića u Doboju, a dobojski vatrogasci su imali posla i sa gašenjem zapaljenog kontejnera u Ulici Svetog Save u Doboju. Ponovo apeluju da ih građani u slučaju izbijanja požara odmah obaveste.
(Kurir.rs/Glas Srpske)
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