Kako piše Glas Srpske, jedno dete je juče upalo u šaht u Ulici Filipa Višnjića u Doboju, a dobojski vatrogasci su imali posla i sa gašenjem zapaljenog kontejnera u Ulici Svetog Save u Doboju. Ponovo apeluju da ih građani u slučaju izbijanja požara odmah obaveste.