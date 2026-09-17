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Kako je za "Avaz" potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović događaj se desio u 10:05 sati.

- Danas, 17.09., u 10:05, lokalitet Jelina-Vranduk, Grad Zenica, stradalo je lice Č.N. iz Zenice. Bio je radnik Železnica FBiH - rekla je Ekinović. Patrola policije je na licu mesta.

- Uviđaj vrše službenici Odseka kriminalističke policije Policijske uprave I, uz nadzor kantonalnog tužioca. Uviđaj je u toku - potvrdila je Ekinović za "Avaz".

(Kurir.rs/Avaz/Foto: Ilustracija)

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