Jedna osoba poginula je na lokalitetu Jelina-Vranduk, Grad Zenica kada se desila nesreća prilikom održavanja pruge Železnica Federacije Bosne i Hercegovine
UŽAS NA PRUZI!
TRAGEDIJA KOD ZENICE: Poginuo radnik Železnica Federacije BiH!
- Na lokalitetu Jelina-Vranduk kod Zenice poginuo je radnik Železnica Federacije BiH Č.N. iz Zenice.
- Nesreća se dogodila 17. septembra u 10:05, potvrdila je policija.
- Uviđaj je u toku, a vodi ga kriminalistička policija uz nadzor kantonalnog tužioca.
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Kako je za "Avaz" potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović događaj se desio u 10:05 sati.
- Danas, 17.09., u 10:05, lokalitet Jelina-Vranduk, Grad Zenica, stradalo je lice Č.N. iz Zenice. Bio je radnik Železnica FBiH - rekla je Ekinović. Patrola policije je na licu mesta.
- Uviđaj vrše službenici Odseka kriminalističke policije Policijske uprave I, uz nadzor kantonalnog tužioca. Uviđaj je u toku - potvrdila je Ekinović za "Avaz".
(Kurir.rs/Avaz/Foto: Ilustracija)
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