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U okviru zajedničke operativne akcije kodnog naziva "Bure", sprovedene na području Ilijaš u Kantonu Sarajevo, posle kontinuiranog rada na predmetu, 16. i 17. septembra, Granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje BiH, uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ostvarile su najveću zaplenu sintetičkih narkotika od 1.095 kilograma (približno 1,1 tona). Tržišna vrednost oduzete droge procenjuje se na vrtoglavih 5.000.000 evra.

Reč je o veoma opasnom sintetičkom katinonu, koji je zamena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovinei regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po ceni od 20 do 30 evra po gramu.

Uzevši u obzir da se radi o 1,1 tonu droge, kada se ona razbije na pojedinačne ulične doze i grame, njena ukupna vrednost na ulici doseže između 25 i 33 milona evra.

Osim droge Granična policija privremeno je oduzela dokazne materijale (specijalne maske za celo lice s naprednim sistemskim filterima i rebrastim cevima za dovod vazduha koje se koriste isključivo prilikom hemijske sinteze i proizvodnje ilegalnih supstanci prilikom "kuvanja" kao zaštita, kao i vatreno oružje, mobilne telefone, pečate i poslovnu dokumentaciju pravnih lica).

Sve aktivnosti na terenu sprovode se pod nadzorom Tužilaštva BiH i prema naredbama Suda BiH, s ciljem potpunog dokumentovanja krivičnog dela iz člana 195. Krivičnog zakona BiH. U ovoj operativnoj akciji jedna osoba je lišena slobode.