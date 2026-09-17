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Predsednik SNSD Milorad Dodik sastao se danas u Tel Avivu s izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Šiklijem, sa kojim je razgovarao o odnosima Republike Srpske i Izraela.

Dodik je izrazio zadovoljstvo nedavnim boravkom Šiklija u Banjaluci, koji je bio prilika za razgovor o daljem jačanju saradnje.

- Ponovni susret sa Šiklijem, nedugo nakon što je bio gost Banjaluke i Republike Srpske na otvaranju Kancelarije Privredne komore Izraela. Tada smo dogovorili da prijateljstvo treba da pretvaramo u konkretne investicije, tehnologiju i privrednu saradnju. Današnji susret bio je nastavak tog razgovora i potvrda da odnosi Republike Srpske i Izraela dobijaju sve više konkretnog sadržaja - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X.

Šikli je izrazio nadu da će biti rešeno pitanje uspostavljanja avio-saobraćaja između Izraela i Republike Srpske, dodajući da mu se dopala Banjaluka tokom boravka u Srpskoj.

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Milorad Dodik i Amihaj Šikli Foto: RTRS Printscreen

Sastanku su prisustvovali i direktorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić i ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir.

Dodik se prethodno sastao s izraelskim humanistom Mošeom Levijem.

RTRS navodi da će u Јerusalimu danas biti održan sastanak Dodika i premijera Izraela Benjamina Netanijahua.

Dodik je rekao da Republika Srpska želi da institucionalizuje saradnju s Izraelom, posebno u oblasti novih tehnologija, privrede, poljoprivrede, bezbednosti i sajber zaštite, budući da je Izrael prvi u toj oblasti.

(Kurir.rs/RTRS)

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