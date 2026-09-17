DODIK S IZRAELSKIM MINISTROM, SLEDI SASTANAK SA NETANJAHUOM! Poruka pred susret sa premijerom: Odnosi RS i Izraela dobijaju sve više konkretnog sadržaja (VIDEO)
- Dodik se u Tel Avivu sastao s izraelskim ministrom Amihajem Šiklijem i razgovarao o jačanju odnosa Republike Srpske i Izraela.
- Najavio je da saradnja treba da se pretvori u konkretne investicije, tehnologiju i privredne projekte, uz mogući avio-saobraćaj između Izraela i Srpske.
Predsednik SNSD Milorad Dodik sastao se danas u Tel Avivu s izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Šiklijem, sa kojim je razgovarao o odnosima Republike Srpske i Izraela.
Dodik je izrazio zadovoljstvo nedavnim boravkom Šiklija u Banjaluci, koji je bio prilika za razgovor o daljem jačanju saradnje.
- Ponovni susret sa Šiklijem, nedugo nakon što je bio gost Banjaluke i Republike Srpske na otvaranju Kancelarije Privredne komore Izraela. Tada smo dogovorili da prijateljstvo treba da pretvaramo u konkretne investicije, tehnologiju i privrednu saradnju. Današnji susret bio je nastavak tog razgovora i potvrda da odnosi Republike Srpske i Izraela dobijaju sve više konkretnog sadržaja - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X.
Šikli je izrazio nadu da će biti rešeno pitanje uspostavljanja avio-saobraćaja između Izraela i Republike Srpske, dodajući da mu se dopala Banjaluka tokom boravka u Srpskoj.
Sastanku su prisustvovali i direktorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić i ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir.
Dodik se prethodno sastao s izraelskim humanistom Mošeom Levijem.
RTRS navodi da će u Јerusalimu danas biti održan sastanak Dodika i premijera Izraela Benjamina Netanijahua.
Dodik je rekao da Republika Srpska želi da institucionalizuje saradnju s Izraelom, posebno u oblasti novih tehnologija, privrede, poljoprivrede, bezbednosti i sajber zaštite, budući da je Izrael prvi u toj oblasti.
(Kurir.rs/RTRS)