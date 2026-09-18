Nedjeljko M. iz Banjaluke teže je povređen prilikom pada sa kuće u naselju Drakulić
užas
NESREĆA U BANJALUCI: Nedjeljko pao sa kuće, HITNO prevezen na UKC
- Nedjeljko M. iz Banjaluke teže je povređen kada je 16. septembra pao sa kuće u naselju Drakulić.
- Nakon ukazane pomoći hitno je prevezen u UKC Banjaluka, gde je hospitalizovan na Klinici za torakalnu hirurgiju i nije u životnoj opasnosti.
Slušaj vest
Nezgoda se desila 16. septembra u popodnevnim časovima, a na terenu su bili lekari Službe hitne medicinske pomoći i policija. Povređeni je nakon ukazane pomoći prevezen u Univerzitetsko klinički centar u Banjaluci.
Kako su rekli u ovoj zdravstvenoj ustanovi on nije u životnoj opasnosti.
- Pacijent za koga ste poslali upit hospitalizovan je u Klinici za torakalnu hirurgiju. Pacijent je zbrinut i trenutno van životne opasnosti - rekli su u UKC-u Republike Srpske, piše "Glas Srpske".
(Kurir.rs/Glas Srpske)
Reaguj
Komentariši