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Nezgoda se desila 16. septembra u popodnevnim časovima, a na terenu su bili lekari Službe hitne medicinske pomoći i policija. Povređeni je nakon ukazane pomoći prevezen u Univerzitetsko klinički centar u Banjaluci.

Kako su rekli u ovoj zdravstvenoj ustanovi on nije u životnoj opasnosti.