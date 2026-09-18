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Nezgoda se desila 16. septembra u popodnevnim časovima, a na terenu su bili lekari Službe hitne medicinske pomoći i policija. Povređeni je nakon ukazane pomoći prevezen u Univerzitetsko klinički centar u Banjaluci.

Kako su rekli u ovoj zdravstvenoj ustanovi on nije u životnoj opasnosti.

- Pacijent za koga ste poslali upit hospitalizovan je u Klinici za torakalnu hirurgiju. Pacijent je zbrinut i trenutno van životne opasnosti - rekli su u UKC-u Republike Srpske, piše "Glas Srpske".

(Kurir.rs/Glas Srpske)

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