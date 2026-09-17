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U Kantonalnom sudu u Mostaru danas je nastavljeno suđenje Anisu Kalajdžiću, koji je optužen za teško ubistvo Aldine Jahić.

Na sudu je Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona prezentovalo video i audiosnimke na kojima su se mogle čuti pretnje koje je Kalajdžić uputio Aldini Jahić.

1/5 Vidi galeriju Aldina Jahić, devojka ubijena u Mostaru Foto: Facebook

Na ročištu je pušten snimak telefonskog razgovora između Aldine Jahić i majke Anisa Kalajdžića. Na snimku se čuje kako Aldina obaveštava njegovu majku da je s njim prekinula svaku komunikaciju, apelujući na porodicu da ga urazumi i stane u kraj uhođenju.

Objašnjavajući motive za prekid, Aldina je Anisovo ponašanje okarakterisala kao neobično i agresivno, ističući da se zbog niza zabrinjavajućih signala, odnosno "crvenih zastavica", osećala potpuno nesigurno. Njen strah je dodatno kulminirao, kako je ispričala, nakon što je saznala da ga je zbog fizičkog nasilja već ranije prijavila bivša devojka.

Kalajdžićeva majka negirala je da je u toj vezi bilo fizičkog nasilja. U razgovor se uključio i Anis Kalajdžić, koji ga je u više navrata prekidao.

- Imam pravo odlučiti hoću li biti s tobom ili neću, a moja odluka je da ne želim biti s tobom - kazala mu je Aldina preko majčinog telefona na kojem je bio uključen zvučnik.

Tokom slušanja audiozapisa Kalajdžić se u sudnici povremeno smeškao na određene dijelove razgovora.

U nastavku snimljenog razgovora njegova je majka Aldini govorila da se Anis previše zaljubio. Kazala je i da mu je savetovala kako Aldina nije ni prva ni posljednja devojka koju će imati te da njih dvoje nisu prvi par koji je prekinuo vezu.

Anis Kalajdžić Foto: Facebook/Anis Kalajdžić

- Neće ti on ništa uraditi dok smo Avdo i ja živi - poručila joj je Anisova majka.

U tom se trenutku u telefonski razgovor agresivno uključio Anis Kalajdžić, koji je uznemirenim tonom Aldini rekao: "Ja ću zbog tebe u Zenicu".

Nakon tog razgovora u sudnici su reprodukovani snimci više poziva upućenih Aldini Jahić, u kojima su se nizale pretnje ubistvom.

- Kunem ti se, sama živiš, ubiću te - rekao je Kalajdžić, a na snimcima se čulo i kako joj psuje mrtvu majku.

Na suđenju su prikazani i brojni snimci nadzornih kamera. Među prvima bili su oni koji prikazuju Kalajdžićeve dolaske na Aldinino radno mesto, gde ju je tražio u više navrata.

Aldina Jahić Foto: Facebook

Nadzorna kamera fitness-centra koji je Aldina pohađala zabeležila je njen dolazak na trening na dan ubistva. Potom je prikazan i Kalajdžić, odeven potpuno u crno, s kapuljačom na glavi, koji ju je fizički napao ispred fitness-centra.

Aldina se tada odbranila i pobegla. Kamera je zabeležila i Kalajdžića s pištoljem u ruci, kojim joj je pretio usmeravajući ga prema njenoj glavi.

Na trećem prikazanom snimku mogao se pratiti Aldinin beg od fitness-centra do mesta na kojem je ubijena.

Odbrana je, međutim, tražila novo timsko neuropsihijatrijsko veštačenje te saslušanje novih svedoka.