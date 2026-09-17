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Predsednik SNSD Milorad Dodik izjavio je da je premijer Izraela Benjamin Netanjahu na današnjem sastanku u Jerusalimu potvrdio da Srpska može da računa na Izrael kao partnera.

"Premijer Netanjahu je potvrdio da će učiniti sve da sa Srpskom budu uređen okvir saradnje u kojem ćemo se kretati u narednim godinama", rekao je Dodik novinarima nakon razgovora sa izraelskim premijerom.

Dodik je istakao da se sastanak odnosio na finalizaciju svih ranijih dogovora o privrednoj i saradnji u oblasti kulture, kao i o transferima novih tehnologija u oblasti poljoprivrede.

"Na sastanku je potvrđeno da Srpska u Izrael na prvom mestu stavljaju interese naroda, države i slobode. Garancija za tu slobodu jeste črsta zajednica, čvrste institucije, vlast i granice", rekao je Dodik.

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu Foto: Shutterstock

On je ukazao da Srpska mora u fokus da stavi svoje nacionalne interese, što jednako tako radi i Izrael.

"Moramo da stavimo u fokus odbranu naše bezbednosti, a Izrael je prvak sveta u zaštiti naroda i države. Moramo zajednički da radimo na odbijanju bilo kakvih špijunaža ili podlih namera koje pokušavaju da nam nametnu sa svih strana kako bi ugrozili našu bezbednost", rekao je Dodik.

On je ukazao da se Izrael nalazi pod stalnim pritiscima, ne samo iz regiona, već i iz Britanije i zemalja EU, koje su sklone da se mešaju u unutrašnje stvari Izraela.

"To nije prihvatljivo", rekao je Dodik, prenosi Srna.

U delegaciji Republike Srpske, koja je boravila u poseti Izraelu, a koju je predvodio Dodik, bili su i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić i ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir.

Kurir.rs/Agencije

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