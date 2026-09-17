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Uviđaj požara koji je noćas izbio u domu za smeštaj i njegu starijih osoba na području Lukavca okončan je tokom dana, a po nalogu dežurnog tužioca uhapšen je vlasnik ove privatne ustanove.

Kako je saopšteno iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, uhapšen je E. A. (58) iz Tuzle, koji će nakon kriminalističke obrade, uz izveštaj sa dokazima, biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva TK.

Prema nezvaničnim informacijama Klix.ba, reč je o Edinu Ahmediću, vlasniku staračkog doma.

- Uviđajem na mestu događaja rukovodio je dežurni tužilac, a obavili su ga istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, odnosno službenici Odseka za opšti kriminalitet i Odseka za kriminalističku tehniku i forenziku - rekli su iz kantonalne policije.

Uviđaju su prisustvovali i inspektori Inspektorata za protivpožarnu zaštitu MUP-a TK, veštak zaštite na radu te veštak elektrostruke.

- Po okončanju uviđaja, a po nalogu dežurnog tužioca, odgovornoj osobi doma oduzeta je sloboda - naveli su iz kantonalne policije.

Više informacija o uzrocima požara i okolnostima koje su dovele do njegovog izbijanja za sada nije saopšteno.

Podsetimo, u požaru su povređena dva štićenika doma, a njima se lekari za život bore u tuzlanskom UKC-u.