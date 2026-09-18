OPLJAČKAN DRAŠKO STANIVUKOVIĆ! Tinejdžer i maloletnik mu upali u kuću, oteli POSEBNO PODVODNO VOZILO (VIDEO)
- Osamnaestogodišnji N.M. iz Banjaluke uhapšen je zbog sumnje da je iz porodične kuće ukrao vodeni skuter sa opremom.
- Prema nezvaničnim informacijama, reč je o kući gradonačelnika Draška Stanivukovića, a u događaju je učestvovalo i maloletno lice.
Osamnaestogodišnji N.M. iz Banjaluke uhapšen je 9. septembra zbog sumnje da je nekoliko dana ranije iz ostave porodične kuće u banjalučkom naselju Petrićevac ukrao vodeni skuter sa pripadajućom opremom, a kako prenose mediji, reč je o kući gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića.
Prema nezvaničnim informacijama BL portala, u događaju je učestvovalo i jedno maloletno lice.
Policijska uprava Banjaluka zvanično je saopštila da je N.M. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo krađa, odnosno da je u noći između 2. i 3. septembra iz ostave u porodičnoj kući u Banjaluci otuđio vodeni skuter sa pripadajućom opremom.
Policija u servisnoj informaciji nije navela čija je kuća u pitanju, ali BL portal nezvanično saznaje da je reč o privatnoj kući Draška Stanivukovića.
Prema informacijama, N.M. i maloletnik ušli su u dvorište kuće, dok detalji njihovog ulaska u objekat za sada nisu zvanično potvrđeni.
Navodno, ukraden je crni podvodnom skuter "BRABUS x Jobe Seascooter Pro Max", uz koji je evidentirana i pripadajuća oprema, kao i kožna torba sa oznakom BRABUS.
Takav podvodni električni skuter na zvaničnoj internet prodavnici BRABUS-a košta 1.500 evra, odnosno oko 2.930 KM. Namenjen je za zarone do 30 metara, može dostići brzinu do 8,5 kilometara na čas, a paket uključuje torbu, dve litijum-jonske baterije i dodatnu opremu.
Policija je navela da je upravo kod N.M. pronađen i oduzet skuter za koji se sumnja da je ukraden iz kuće. Sve mere i radnje u ovom predmetu preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
(Kurir.rs/BL portal)