OBELEŽENA 31. GODIŠNJICA ODBRANE SEVEROZAPADNIH GRANICA REPUBLIKE SRPSKE! U septembru 1995. Vojska RS posle 2 dana hrvatske ofanzive oterala agresora preko Une
- U Novom Gradu obeležena je 31. godišnjica odbrane severozapadnih granica Republike Srpske, uz pomen, parastos i polaganje venaca na spomen-obeležja.
- Napad Hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995, a tokom dvodnevne ofanzive poginulo je 57 ljudi.
- Vojska Republike Srpske je 19. septembra 1995. potisnula Hrvatsku vojsku preko Une.
U Novom Gradu obeležena je 31 godina od odbrane severozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije.
RTRS prenosi da je u naselju Tunjice služen pomen, a nakon toga služen je parastos i položeni venci i cveće na Spomenik civilnim žrtvama u Gradskom parku i Centralni spomenik poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata u Novom Gradu.
Parastosu su prisustvovali predsednik Republike Srpske Siniša Karan, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić i predsednik Predsedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.
Obeležavanje je organizovao Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske.
Napad Hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. godine u 9.25 časova i tokom dva dana ofanzive poginulo je 57 lica, 37 civila, 18 vojnika i dva pripadnika MUP, a ranjeno je 17 civila, tri vojnika i jedan pripadnik MUP.
Pripadnici Vojske Republike Srpske uspeli su 19. septembra 1995. godine da potisnu Hrvatsku vojsku preko Une.
(Kurir.rs/RTRS/Preneo: N. V.)