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U Novom Gradu obeležena je 31 godina od odbrane severozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije.

RTRS prenosi da je u naselju Tunjice služen pomen, a nakon toga služen je parastos i položeni venci i cveće na Spomenik civilnim žrtvama u Gradskom parku i Centralni spomenik poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata u Novom Gradu.

Parastosu su prisustvovali predsednik Republike Srpske Siniša Karan, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić i predsednik Predsedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.

Obeležavanje je organizovao Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske.

Napad Hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. godine u 9.25 časova i tokom dva dana ofanzive poginulo je 57 lica, 37 civila, 18 vojnika i dva pripadnika MUP, a ranjeno je 17 civila, tri vojnika i jedan pripadnik MUP.