VOZILO IZ BEĆIROVIĆEVE SLUŽBENE PRATNJE IMALO TEŽAK UDES! On nije hteo da se zaustavi i pogleda ša je sa mladim vozačem
- Vozilo iz pratnje Denisa Bećirovića sletelo je s puta i prevrnulo se sedam puta nakon skupa u Brčkom.
- Prema navodima Avaza, niko iz ostatka tima nije stao niti se okrenuo da proveri stanje vozača i smrskanog vozila.
Automobil iz pratnje predsedavajućeg Predsedništva BiH i kandidata za istu poziciju Denisa Bećirovićaučestvovalo je u saobraćajnoj nesreći nakon skupa u Brčkom, a "da licemerni i i bezobzirni Bećirović nije ni mario za to", saznaje portal "Avaza".
Naime, oni su se u pratnji vraćali na putu prema Sarajevu, a momak iz obezbeđenja Denisa Bećirovića je vozio prethodnicu Bećirovićevog tima. Kako bi izbegao sudar, on je sleteo s puta i prevrnuo se sedam puta.
Prema informacijama "Avaza", niko od ostatka Bećirevićevog tima nije stao, niti se okrenuo kako bi videli šta je s osobom iz smrskanog vozila.
Kada je jedna osoba iz time Denisa Bećirovića videla šta se desilo, zamolio je vođu tima da ga pusti da se vrati, jer je bio razočaran kada su samo prošli pored slupanog i prevrnutog vozila, a da se nisu ni upitali šta je s policajcem i da li je živ.
- Tako licemerni Bećirović, grli nane po predizbornim šetnjama, a mladog kadeta, koji mu je prethodnica, pušta da ostane u smrskanom automobilu, a da i ne uspori niti se okrene - piše "Avaz".
(Kurir.rs/Avaz)