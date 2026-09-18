NASTAVLJENA HAPŠENJA U BIH: Novi detalji akcije u kojoj je pronađeno više od TONE droge vredne do 33 MILIONA KM!
- Granična policija BiH nastavila je akciju 'Bure', nakon što je juče zaplenjeno više od tone droge i uhapšeni Kenan Ramić i Dino Kovačević.
- Droga je prebačena sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo do firme u Gajevima kod Ilijaša, a u istrazi se pominje i holandski vlasnik Dona Demas.
- Vrednost zaplenjene sintetičke droge procenjuje se na više od 5 miliona evra, odnosno 25 do 33 miliona KM na ulici.
Granična policija BiH nastavila je danas aktivnosti u akciji "Bure", u kojoj je juče zaplenjeno više od tone droge, potvrđeno je nezvanično za portal "Avaza".
Kako je juče potvrđeno za portal "Avaza", u ovoj akciji su uhapšeni Kenan Ramić, radnik holandske kompanije sa sedištem u mestu Gajevi kod Ilijaša "Holland export import".
On je drogu s Međunarodnog aerodroma Sarajevo prebacio do ove firme, gde se nalazio i drugi kamion bugarske firme, koja ima istog vlasnika, državljanina Holandije, Dona Demasa.
S Ramićem je uhapšen i Dino Kovačević, koji se tu zadesio u trenutku hapšenja, a ostaje da se vidi kakva je njegova uloga u svemu ovome. Kako saznaje portal "Avaza", hapšenja su nastavljena danas.
Kako su juče potvrdili iz Granične policije BiH, vrednost droge je veća od 5 miliona evra, a u uličnoj prodaji između 25 i 33 miliona KM. Reč o opasnoj sintetičkoj drogi, koja je zamena za kokain i ekstazi.
(Kurir.rs/Avaz/Foto: Ilustracija)