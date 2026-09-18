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Granična policija BiH nastavila je danas aktivnosti u akciji "Bure", u kojoj je juče zaplenjeno više od tone droge, potvrđeno je nezvanično za portal "Avaza".

Kako je juče potvrđeno za portal "Avaza", u ovoj akciji su uhapšeni Kenan Ramić, radnik holandske kompanije sa sedištem u mestu Gajevi kod Ilijaša "Holland export import".

On je drogu s Međunarodnog aerodroma Sarajevo prebacio do ove firme, gde se nalazio i drugi kamion bugarske firme, koja ima istog vlasnika, državljanina Holandije, Dona Demasa.

S Ramićem je uhapšen i Dino Kovačević, koji se tu zadesio u trenutku hapšenja, a ostaje da se vidi kakva je njegova uloga u svemu ovome. Kako saznaje portal "Avaza", hapšenja su nastavljena danas.

Kako su juče potvrdili iz Granične policije BiH, vrednost droge je veća od 5 miliona evra, a u uličnoj prodaji između 25 i 33 miliona KM. Reč o opasnoj sintetičkoj drogi, koja je zamena za kokain i ekstazi.

(Kurir.rs/Avaz/Foto: Ilustracija)

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