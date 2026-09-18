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Sastanak izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i predsednika SNSD Milorada Dodika u Jerusalimu bio je istorijski, istakao je predsednik američke Republikanske partije u Izraelu Mark Zel.

- Bila mi je čast da prisustvujem jučerašnjem istorijskom susretu - napisao je Zel na Iksu.

On je pohvalio režisera Borisa Malagurskog, čije je filmsko ostvarenje "Rođeni iz progona" doprinelo promovisanju istine o stradanju Srba, Jevreja i ostalih naroda u koncentracionom logoru Jasenovac.

- To je priča o užasu koja tek treba da bude ispričana. Hvala filmskom stvaraocu Malagurskom što je otvorio oči svetu - naveo je Zel.

On je podsetio da je u aprilu predvodio delegaciju iz Izraela koja je posetila dio logora Jasenovac, te da je upoznat sa užasima kroz koje su prolazili logoraši.

(Kurir.rs/RTRS)

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