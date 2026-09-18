MARK ZEL: ISTORIJSKI sastanak Netanjahua i Dodika u Jerusalimu (FOTO)
- Pohvalio je Borisa Malagurskog i film 'Rođeni iz progona', uz poruku da je važno govoriti o stradanju Srba, Jevreja i drugih u Jasenovcu.
Sastanak izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i predsednika SNSD Milorada Dodika u Jerusalimu bio je istorijski, istakao je predsednik američke Republikanske partije u Izraelu Mark Zel.
- Bila mi je čast da prisustvujem jučerašnjem istorijskom susretu - napisao je Zel na Iksu.
On je pohvalio režisera Borisa Malagurskog, čije je filmsko ostvarenje "Rođeni iz progona" doprinelo promovisanju istine o stradanju Srba, Jevreja i ostalih naroda u koncentracionom logoru Jasenovac.
- To je priča o užasu koja tek treba da bude ispričana. Hvala filmskom stvaraocu Malagurskom što je otvorio oči svetu - naveo je Zel.
On je podsetio da je u aprilu predvodio delegaciju iz Izraela koja je posetila dio logora Jasenovac, te da je upoznat sa užasima kroz koje su prolazili logoraši.
(Kurir.rs/RTRS)