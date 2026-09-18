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U području Blidinja u Bosni i Hercegovini, izbio je požar na lokalitetu Borićevac i brzo se širi u pravcu Masne Luke, javlja ABC Portal.

Informacije sa terena potvrđuju da je vatra već zahvatila borovu šumu, zbog čega postoji opravdan strah od daljeg pogoršanja situacije. U međuvremenu, vatra je ugrozila i vikendice i crkvu.

Građani i očevici javljaju da kiša trenutno pada čak do Sovičkih vrata, pa se svi nadaju da će se padavine proširiti prema jezeru i pomoći u zaustavljanju požara, piše Bljesak.info.

Požar kod Borićevaca još nije pod kontrolom

Inače, požar koji gori danima severno od Borićevaca, u području istočno od Risovca, još uvek nije pod kontrolom. Prema civilnoj zaštiti, plamen iz Razvala nastavlja da se širi prema Malom Vilincu i Risovcu.

Izuzetno nepristupačan i strm teren i dalje znatno otežava rad kopnenih snaga, pri čemu je pristupačnost vatrogasnih vozila u nekim delovima požarišta gotovo nemoguća.

U gašenje juče se uključio i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je deset puta ispustio vodu. Da bi se zaustavilo dalje napredovanje vatrenog fronta, danas su ponovo u pomoć poslata dva hrvatska Kanadaira CL-415, javlja Bljesak.

(Kurir.rs/Jutarnji/Bljesak/ABC Portal)

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