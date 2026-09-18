IZBIO VELIKI POŽAR U BiH! Vatra zahvatila borovu šumu, buktinja stigla do CRKVE I VIKENDICA, situacija je ALARMANTNA, dramatični prizori kod Blidinja (VIDEO)
- Požar je izbio na području Blidinja kod lokaliteta Borićevac i brzo se širi prema Masnoj Luci, zahvativši borovu šumu.
- Vatra je ugrozila vikendice i crkvu, dok vatrogasci i dalje pokušavaju da obuzdaju požarište.
- U gašenju pomažu helikopter Oružanih snaga BiH i dva hrvatska kanadera, jer teren otežava pristup kopnenim snagama.
U području Blidinja u Bosni i Hercegovini, izbio je požar na lokalitetu Borićevac i brzo se širi u pravcu Masne Luke, javlja ABC Portal.
Informacije sa terena potvrđuju da je vatra već zahvatila borovu šumu, zbog čega postoji opravdan strah od daljeg pogoršanja situacije. U međuvremenu, vatra je ugrozila i vikendice i crkvu.
Građani i očevici javljaju da kiša trenutno pada čak do Sovičkih vrata, pa se svi nadaju da će se padavine proširiti prema jezeru i pomoći u zaustavljanju požara, piše Bljesak.info.
Požar kod Borićevaca još nije pod kontrolom
Inače, požar koji gori danima severno od Borićevaca, u području istočno od Risovca, još uvek nije pod kontrolom. Prema civilnoj zaštiti, plamen iz Razvala nastavlja da se širi prema Malom Vilincu i Risovcu.
Izuzetno nepristupačan i strm teren i dalje znatno otežava rad kopnenih snaga, pri čemu je pristupačnost vatrogasnih vozila u nekim delovima požarišta gotovo nemoguća.
U gašenje juče se uključio i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je deset puta ispustio vodu. Da bi se zaustavilo dalje napredovanje vatrenog fronta, danas su ponovo u pomoć poslata dva hrvatska Kanadaira CL-415, javlja Bljesak.
(Kurir.rs/Jutarnji/Bljesak/ABC Portal)