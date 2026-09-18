SAČUVANE KUĆE I CRKVA: Veliki požar u Parku prirode Blidinje stavljen pod kontrolu (VIDEO)
- Veliki šumski požar u Parku prirode Blidinje stavljen je pod kontrolu uz pomoć dva hrvatska kanadera i vatrogasaca na zemlji.
- Vatra je pretila kućama i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti je počela i evakuacija stanovništva.
Veliki šumski požar koji je danas pretio kućama i crkvi u Parku prirode Blidinje u podnožju planine Čvrsnice u Bosni i Hercegovini stavljen je pod kontrolu zahvaljujući pomoći hrvatskih kanadera i velikim naporima vatrogasaca na zemlji, saopštila je Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.
Požar je tokom dana zahvatio šumsko područje i približio se kućama, zbog čega je situacija na Blidinju u jednom trenutku bila izuzetno ozbiljna.
Vatra je pretila i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara počela je i evakuacija stanovništva.
Plamen je dostizao visinu od više desetina metara, uzdižući se iznad borove šume, dok je gust dim prekrivao područje.
Požar se zbog nepristupačnog terena teško gasio, a vatrogascima na terenu posao je dodatno otežavalo širenje vatre kroz šumsko područje.
U gašenju su učestvovala dva kanadera iz Hrvatske, koji su tokom dana iz vazduha delovali na požarištu, zajedno s vatrogascima na zemlji iz tri hercegovačke županije.
“Zahvaljujući velikoj pomoći hrvatskih kanadera, požar u Masnoj Luci stavljen je pod kontrolu“, objavila je Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.
Vatrogasci ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi sprečili ponovno širenje vatre.
Kurir.rs/Agencije