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Veliki šumski požar koji je danas pretio kućama i crkvi u Parku prirode Blidinje u podnožju planine Čvrsnice u Bosni i Hercegovini stavljen je pod kontrolu zahvaljujući pomoći hrvatskih kanadera i velikim naporima vatrogasaca na zemlji, saopštila je Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

Požar je tokom dana zahvatio šumsko područje i približio se kućama, zbog čega je situacija na Blidinju u jednom trenutku bila izuzetno ozbiljna.

Vatra je pretila i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara počela je i evakuacija stanovništva.

Plamen je dostizao visinu od više desetina metara, uzdižući se iznad borove šume, dok je gust dim prekrivao područje.

Požar se zbog nepristupačnog terena teško gasio, a vatrogascima na terenu posao je dodatno otežavalo širenje vatre kroz šumsko područje.

U gašenju su učestvovala dva kanadera iz Hrvatske, koji su tokom dana iz vazduha delovali na požarištu, zajedno s vatrogascima na zemlji iz tri hercegovačke županije.

“Zahvaljujući velikoj pomoći hrvatskih kanadera, požar u Masnoj Luci stavljen je pod kontrolu“, objavila je Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

Vatrogasci ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi sprečili ponovno širenje vatre.