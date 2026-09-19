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Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka sprovode veliku akciju usmerenu na hapšenje i procesuiranje osumnjičenih za neovlašćenu proizvodnju i promet droge, saznaje ATV.

Akcija se sprovodi na području Banjaluke, a u toku su pretresi na više lokacija.

U okviru akcije do sada je uhapšeno više osoba zbog sumnje da su se duže vreme bavile trgovinom narkoticima.

(Kurir.rs/ATV)

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