Policijska uprava Banjaluka sprovodi veliku akciju protiv osumnjičenih za neovlašćenu proizvodnju i promet droge.
Bosna i Hercegovina
VELIKA POLICIJSKA AKCIJA U BANJALUCI! Pretresi na više lokacija, uhapšeno više osoba
- Pretresi su u toku na više lokacija u Banjaluci, a do sada je uhapšeno više osoba.
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Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka sprovode veliku akciju usmerenu na hapšenje i procesuiranje osumnjičenih za neovlašćenu proizvodnju i promet droge, saznaje ATV.
Akcija se sprovodi na području Banjaluke, a u toku su pretresi na više lokacija.
U okviru akcije do sada je uhapšeno više osoba zbog sumnje da su se duže vreme bavile trgovinom narkoticima.
(Kurir.rs/ATV)
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