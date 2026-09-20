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Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodikizjavio je večeras u Banjaluci da ova stranka iza sebe ima rezultate vidljive na svakom koraku i da je sa razlogom uverena u pobedu svojih kandidata na predstojećim izborima.

"Ono najvažnije što smo ostavili iza sebe kao trajno obeležje jeste briga za Republiku Srpsku i briga za svakog čoveka ovde", rekao je Dodik novinarima nakon predizbornog skupa u naselju Starčevica.

Dodik je naveo da je vlast predvođena SNSD-om obezbedila ekonomski ambijent koji je omogućio izgradnju, kako Banjaluke tako i cele Republike Srpske.

"Banjaluka je danas siguran, miran grad. U Banjaluci nema bandi koje haraju gradovima i čine nesigurnost. Mi smo učinili da ovo bude grad perspektive i finansijski centar. Banjaluka je danas sedište Republike Srpske, njena prestonica", istakao je Dodik.

On je naglasio da je upravo vlast predvođena SNSD-om promenila karakter Banjaluke i njenu socijalnu strukturu.

Foto: Videoplus

"Potrebno je da u gradu učinimo još mnogo šta. Naravno, za to je potrebna i kooperativna lokalna vlast. Neki se naprosto igraju politikom. Državnu politiku vodi SNSD, sve ostalo je na nivou galame, buke, laži, petljanja", naveo je Dodik.

On je rekao da su pred funkcionerima ove stranke važni susreti u Sjedinjenim Američkim Država i Rusiji.

"Očekujemo značajne aktivnosti u Banjaluci, dolazak (bivšeg guvernera Ilinoisa) Roda Blagojevića, kao i narodnog heroja Izraela", naveo je Dodik.

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsedništva Željka Cvijanović istakla je da je ova stranka večeras u Banjaluci pokazala da diše organizovano, okupljeno oko svojih vrednosti, oko svojih ideala i svog lidera.

"Želimo da se Banjaluka, zajedno sa ostatkom Republike Srpske, kreće napred. Želimo da Banjaluka prepozna sve ove promene koje su se desile, gde smo Republiku Srpsku pozicionirali na međunarodnom planu, gde smo Republici Srpskoj udahnuli dodatnu dimenziju ekonomske stabilnosti, omogućili razvoj, ali isto tako i brigu za svakog čoveka", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila uverenje da će Banjaluka to da prepozna i priključi se ovom što se zove velika pobeda SNSD-a.