Bosna i Hercegovina
PALI FALSIFIKATORI NOVCA, MEĐU NJIMA I SRBIN: Našli im vrtoglavu sumu, sve u evrima i dolarima
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Lica čiji su inicijali M.R. iz Banjaluke i državljanin Srbije E.Š. uhapšeni su u Banjaluci zbog falsifikovanja novca, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Tokom pretresa, izvršenog po naredbi Suda BiH, privremeno je oduzeto 10.000 evra i 10.000 američkih dolara za koje se sumnja da su falsifikovani, kao i drugi predmeti i tragovi koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.
Lica su juče uhapsili službenici Uprave za teški i organizovani kriminal MUP-a Srpske na području Banjaluke.
Nakon kriminalističke obrade, lica će biti predata postupajućem tužiocu Tužilaštvu BiH u dalju nadležnost.
(Kurir.rs/Nezavisne novine)
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