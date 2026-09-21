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Lica čiji su inicijali M.R. iz Banjaluke i državljanin Srbije E.Š. uhapšeni su u Banjaluci zbog falsifikovanja novca, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Tokom pretresa, izvršenog po naredbi Suda BiH, privremeno je oduzeto 10.000 evra i 10.000 američkih dolara za koje se sumnja da su falsifikovani, kao i drugi predmeti i tragovi koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Lica su juče uhapsili službenici Uprave za teški i organizovani kriminal MUP-a Srpske na području Banjaluke.

Nakon kriminalističke obrade, lica će biti predata postupajućem tužiocu Tužilaštvu BiH u dalju nadležnost.