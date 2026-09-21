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Tri osobe teško su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se 20. septembra, oko pet časova ujutru, dogodila na magistralnom putu Kozarska Dubica - Draksenić, u mestu Jošik, a nakon nezgode prevezene su u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Prijedor, u nezgodi je učestvovao automobil marke pasat koji je sleteo sa kolovoza.

- Teško su povređeni vozač D.K. i putnici O.B. i A.G, svi iz Kozarske Dubice. Povređeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci - kazali su iz PU Prijedor.

Policijski službenici Policijske stanice Kozarska Dubica obavili su uviđaj na mestu nezgode, a o svim okolnostima biće poznato više nakon okončanja istrage.

Iz Policijske uprave Prijedor apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, ističući da odgovornim ponašanjem doprinose vlastitoj bezbjednosti, ali i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju.