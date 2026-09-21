PASAT SLETEO SA PUTA, POVREĐENE TRI OSOBE: Stravična nesreća u Jošiku, tri osobe prebačene u UKC Republike Srpske
Tri osobe teško su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se 20. septembra, oko pet časova ujutru, dogodila na magistralnom putu Kozarska Dubica - Draksenić, u mestu Jošik, a nakon nezgode prevezene su u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.
Kako je saopšteno iz Policijske uprave Prijedor, u nezgodi je učestvovao automobil marke pasat koji je sleteo sa kolovoza.
- Teško su povređeni vozač D.K. i putnici O.B. i A.G, svi iz Kozarske Dubice. Povređeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci - kazali su iz PU Prijedor.
Policijski službenici Policijske stanice Kozarska Dubica obavili su uviđaj na mestu nezgode, a o svim okolnostima biće poznato više nakon okončanja istrage.
Iz Policijske uprave Prijedor apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, ističući da odgovornim ponašanjem doprinose vlastitoj bezbjednosti, ali i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju.
(Kurir.rs/Nezavisne novine)