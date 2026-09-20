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Predsednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je uveren da će SNSD i stranke koje ga podržavaju 4. oktobra slaviti pobedu kandidata za predsednika Republike Srpske Save Minića i kandidata za srpskog člana Predsedništva BiH Željke Cvijanović.

Dodik očekuje i da će SNSD osvojiti 35 poslaničkih mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, dok bi zajedno sa koalicionim partnerima trebalo da ima dvotrećinsku većinu ili da joj bude veoma blizu.

Izrazio je uverenje da će ubrzo nakon izbora biti formirana nova Vlada Republike Srpske, sa premijerom i ministrom unutrašnjih poslova iz redova SNSD-a, prenosi Srna.

"Posle pobede, s tim kapitalom ćemo otići kod naših prijatelja u svetu i sa podrškom naroda staviti na sto naše predloge i zatražiti njihovu pomoć", izjavio je Dodik za "Politiku".

1/9 Vidi galeriju Predsednik SNSD Milorad Dodik na ceremoniji početka izgradnje deonice auto-puta Bijeljina–Brčko Foto: Youtube/RTRS vijesti

Dodik kritikovao opoziciju

Govoreći o političkoj sceni u Republici Srpskoj, Dodik je ocenio da Srpskoj ovakva opozicija nije potrebna, tvrdeći da vlast nema sa kim da vodi ozbiljnu političku debatu.

Prema njegovim rečima, opozicione stranke prepoznatljive su po međusobnim sukobima i prvenstveno ih zanima ko će zauzeti drugo mesto iza SNSD-a.

"Nasuprot tome, naša stranka je jedna od najkompaktnijih na Balkanu. Narod razume da je Zapad obećao Bošnjacima razgradnju Dejtonskog sporazuma i razume našu posvećenost da to ne dozvolimo. Zato nam i daje poverenje. Svi mi zajedno shvatamo da bez Republike Srpske ne bismo imali slobodu, niti bismo ovde živeli", rekao je Dodik.

Prema njegovoj oceni, Republika Srpska uspela je da sačuva ekonomiju u, kako je naveo, nemogućim uslovima, dok njeno rukovodstvo pravi dugoročne strategije.

"Pogledajte naše liste i videćete dominantnu srednju generaciju. Na mesta u partiji dolaze ljudi koji razumeju novo vreme i nove tehnologije, ali su primarno patriote", rekao je Dodik.