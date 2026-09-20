Slušaj vest

Stipe J., poštar iz Čapljine koji je sa penzijama otputovao na Tajland, dao je prvu izjavu za medije o onome što se dogodilo. On je zamolio za razumevanje pošto zbog policijske istrage ne sme da iznosi detalje, ali je naglasio da mu je žao i da je otišao jer je doživeo "mali burn-out".

Naveo je da će, uz podršku porodice i prijatelja, sav novac biti vraćen. Prema njegovim rečima, policija mu je izašla u susret, pa se brani sa slobode.

Objasnio da je do Bangkoka leteo preko Sarajeva i Turske, a taj grad je želeo da obiđe jer važi za mesto sa najboljim provodom. Na Tajlandu je ostao osam dana, boraveći u Bangkoku i obalskom gradu Pataji. Tvrdi da je putovao potpuno sam i negira tvrdnje da je bio sa devojkom.

- Bangkok je Vavilon, veruj mi! Gori od Vavilona... - rekao je Stipe J. za Slobodnu Dalmaciju,

Navodi da sve vreme nije sreo nikog ko govori hrvatski, osim jedne osobe u "Burger kingu" zadnjeg dana boravka. Prišao mu je visoki momak tajlandskog izgleda, doneo hranu i rekao: "Hvala, doviđenja". Kada ga je S.J. pitao da li govori hrvatski, ovaj je odgovorio da govori malo jer mu je otac Srbin.

Kvar na telefonu stvorio problem

Izostanak komunikacije sa najbližima pravda kvarom na mobilnom telefonu.

- Nikom ja nisam ništa najavljivo, samo se javio prijateljima, al‘ šta mi se desi: sletim u Bangkok i ispadne mi mobilni telefon! One mi tipke zapnu sa strane, sve se zaključa i sruši, ne mogu više ništa. Svi mi brojevi unutra, ne znam nijedan napamet, ne mogu se nikom javiti da sam došao. Ni materi ni prijateljima. Tražio po Bangkoku i našao nekog lika da mi ga napravi. Dok je on to popravio sledećeg dana i dok sam se ja javio, to je sve kod kuće već otišlo predaleko... - rekao je Stipe J.

Prokomentarisao je i popularni snimak iz kafića na kom se nalazi sa devojkom. Potvrdio je da je snimak pravi i da ih je uslikala nepoznata osoba. Taj materijal je kasnije njegov komšija, vlasnik pržionice kafe u Trebižatu, upotrebio za reklamu.

Stipe J. je naveo da poznaje tog momka i da je on smislio slogan "Kafa koja vraća kući!", dok je glas u reklami napravila veštačka inteligencija. Snimak je za samo jedan dan prikupio osamsto hiljada pregleda.

Podsetimo, Stipe J. (31) je uhapšen 16. septembra a potom je i pušten je da se brani sa slobode. On se prethodno vratio u region, nakon čega je sam otišao do granice i predao se policiji. Prema medijskim navodima, Stipe J. je na Tajland otputovao s približno 12.500 evra namenjenih za isplatu penzija. Sada poručuje da namerava vratiti cjelokupan iznos.