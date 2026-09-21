Dodik kaže da RS ne interesuje Bosna i Hercegovina, predsednik SNSD poručio da će Republika Srpska "možda da zadrži pažnju samo na onoj BiH kakva je ustanovljena Dejtonom"
OBJAVA PREDSEDNIKA SNSD NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
"MOŽDA ZADRŽIMO PAŽNJU SAMO NA ONOJ BIH KAKVA JE PO DEJTONU" Dodik kaže da RS ne interesuje Bosna i Hercegovina, poslao poruku Bošnjacima
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Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da Republiku Srpsku (RS) ne interesuje Bosna i Hercegovina (BiH).
"Možda zadržimo pažnju samo na onoj BiH kakva je ustanovljena Dejtonskim mirovnim sporazumom", napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
Milorad Dodik Foto: EPA/Nidal Saljic, MIKHAIL TERESHCHENKO/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL
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Ocenio je da se to Bošnjacima "neće dopasti, mada ne razume kako ne shvataju da je i za njih bolje da upravljaju teritorijom koju objektivno poseduju".
"Bolje je na jednom delu imati sve, nego ništa na celoj BiH", naveo je Dodik.
(Kurir.rs/Beta)
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