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Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da Republiku Srpsku (RS) ne interesuje Bosna i Hercegovina (BiH).

"Možda zadržimo pažnju samo na onoj BiH kakva je ustanovljena Dejtonskim mirovnim sporazumom", napisao je Dodik na društvenoj mreži X.

1/13 Vidi galeriju Milorad Dodik Foto: EPA/Nidal Saljic, MIKHAIL TERESHCHENKO/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Ocenio je da se to Bošnjacima "neće dopasti, mada ne razume kako ne shvataju da je i za njih bolje da upravljaju teritorijom koju objektivno poseduju".

"Bolje je na jednom delu imati sve, nego ništa na celoj BiH", naveo je Dodik.