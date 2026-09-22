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Radnik firme "Vitkom" T.Z. (23) iz Viteza, koji je prošlog ponedjeljka, 14. septembra pao sa teretnog vozila u pokretu, preminuo je u subotu u bolnici.

Pao sa teretnog vozila

Iz MUP-a Srednjobosanskog kantona (MUP SBK) navode da je policija u Vitezu primila poziv u 11.30 da je u mjestu Preočica, Vitez, pomenuti mladić pao sa teretnog vozila.

- On je tom prilikom zadobio teške povrede, opasne po život - navode iz MUP-a SBK.

Nakon ukazane prve pomoći u Novoj Biloj, povrijeđeni je prebačen u Kantonalnu bolnicu Zenica.

Preminuo u bolnici

- Uviđaj na licu mjesta izvršili su službenici OKP PS Vitez, uz prisustvo inspektora zaštite na radu SBK/KSB. U subotu, 19. septembra je iz Kantonalne bolnice Zenica zaprimljena je obavest da je T.Z. nažalost preminuo od zadobijenih povreda - saopšteno je.

Dodaju da je o svemu obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Travnik, pod čijim se nadzorom preduzimaju dalje zakonom propisane mere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.