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U Golom Brdu kod Bijeljine otvoren je novi kompleks Kazneno-popravnog zavoda.

Ovaj savemeni objekat jedan je od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata Vlade Republike Srpske i Ministarstva pravde, realizovan u saradnji sa Evropskom unijom kroz IPA fondove.

Novi kompleks KPZ-a Bijeljina izgrađen je po najvišim evropskim bezbednosnim standardima, sa ukupnim kapacitetom od 250 mesta, od čega je 60 namenjeno za pritvorenike, a 190 za osuđena lica, i sadrži sve prateće objekte za smeštaj upravu, medicinsku službu i rad.

Njegovim puštanjem u rad značajno će se unaprediti efikasnost kompletnog sistema izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija te mera pritvora u Republici Srpskoj.

Novi kompleks Kazneno-popravnog zavoda kapaciteta 250 mesta otvoren je u prisustvu ministra pravde Republike Srpske Gorana Selaka, prenosi RTRS.