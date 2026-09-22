OGLASIO SE SUD: Optužnica za tramvajsku nesreću u Sarajevu vraćena tužilaštvu na doradu
Kantonalni sud u Sarajevu vratio je Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo na doradu optužnicu za tramvajsku nesreću, koja se dogodila 12. februara 2026. godine, kada je tramvaj iskočio iz šina na raskrsnici u blizini Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
Tada je život izgubio mladić Erdoan Morankić (23), dok je teške povrede tada zadobila Ella Jovanović (17).
- Mogu potvrditi da je optužnica vraćena Tužilaštvu KS na uređenje – potvrdio je danas portparol Kantonalnog suda u Sarajevu Jakov Avram.
Prvog septembra 2026. godine Tužilaštvo KS je saopštilo da je okončana istraga o tramvajskoj nesreći i da je podignuta optužnica protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića, koji je tog kobnog dana upravljao tim tramvajem.
Optužnica je podignuta protiv Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. To je uslijedilo nakon opsežnih istražnih radnji, timskih vještačenja, kao i velikog broja prikupljenih dokaza.
(Kurir.rs/Dnevni avaz)