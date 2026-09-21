PEKLI PRASE NA RAŽNJU USRED BOTANIČKE BAŠTE! Građani prolazili i gledali u neverici: "Da li je moguće?" (VIDEO)
- Prizor je izazvao zabrinutost jer su u tom prostoru strogo zabranjeni loženje vatre, roštiljanje i uništavanje prirode.
Kako se može videti na fotografijama koje su zabeležili, dvojica radnika u Botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja BiH nosila su prase na ražnju, koje su kasnije ispekli u istom prostoru.
S obzirom na činjenicu da je Zemaljski muzej kulturna ustanova, kao i da se u Botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja BiH nalazi oko 1.000 različitih biljnih vrsta, ovakvi prizori zabrinjavaju građane.
Zbog zaštite kulturno-istorijskog nasleđa, Zemaljski muzej BiH ranije je isticao jasna pravila ponašanja koja važe za građane, a trebalo bi da važe i za zaposlene.
Osim uobičajenih zabrana diranja eksponata i muzejskog inventara, ističu se i pravila vezana za Botaničku baštu.
Između ostalog, navodi se da je strogo zabranjeno gaženje, lomljenje, čupanje i branje biljaka u Botaničkom vrtu, hodanje po zelenim površinama, bacanje ili odlaganje otpada van mesta predviđenih za njegovo prikupljanje.
Takođe, zabranjeno je pušenje, loženje vatre, roštiljanje i bilo koji vid uništavanja prirode, piše Crna Hronika.
S obzirom na današnje prizore, mnoga od ovih pravila su prekršena.
Iz Zemaljskog muzeja BiH za federalne medije istakli su da nisu upoznati s današnjim događajem, a detalje bi trebalo da obrazlože sutra.
(Kurir.rs/Crna hronika)