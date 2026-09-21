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Kako se može videti na fotografijama koje su zabeležili, dvojica radnika u Botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja BiH nosila su prase na ražnju, koje su kasnije ispekli u istom prostoru.

S obzirom na činjenicu da je Zemaljski muzej kulturna ustanova, kao i da se u Botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja BiH nalazi oko 1.000 različitih biljnih vrsta, ovakvi prizori zabrinjavaju građane.

Zbog zaštite kulturno-istorijskog nasleđa, Zemaljski muzej BiH ranije je isticao jasna pravila ponašanja koja važe za građane, a trebalo bi da važe i za zaposlene.

Osim uobičajenih zabrana diranja eksponata i muzejskog inventara, ističu se i pravila vezana za Botaničku baštu.

Između ostalog, navodi se da je strogo zabranjeno gaženje, lomljenje, čupanje i branje biljaka u Botaničkom vrtu, hodanje po zelenim površinama, bacanje ili odlaganje otpada van mesta predviđenih za njegovo prikupljanje.

Takođe, zabranjeno je pušenje, loženje vatre, roštiljanje i bilo koji vid uništavanja prirode, piše Crna Hronika.

S obzirom na današnje prizore, mnoga od ovih pravila su prekršena.