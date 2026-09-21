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Srpska članica Predsedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Željka Cvijanović sastala se danas u Beloj kući sa Suzi Vajls, šeficom kabineta i najbližim saradnikom predsednika SAD Donalda Trampa.

- Zadovoljstvo je bilo razgovarati danas u Beloj kući sa Suzi Vajls, šeficom kabineta i najbližim saradnikom predsednika SAD Donalda Trampa, o situaciji u BiH i regiji. Gradimo nova i učvršćujemo stara prijateljstva. Radujemo se nastavku saradnje - napisala je Cvijanović na Instagramu.

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Željka Cvijanović Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Radio-televizija Republike Srpske (RTRS) je prenela da Vajls važi za jednu od najvažnijih osoba u političkom okruženju Donalda Trampa, a da je Asošiejted pres opisuje kao njegovog najbližeg savetnika.

Dodaje se da njen uticaj ne proizlazi samo iz funkcije šefa kabineta Bele kuće, već i iz dugogodišnjeg poverenja koje je izgradila sa Trampom.

Suzi Vajls Foto: AP Andrew Harnik, AP Alex Brandon, AP Evan Vucci

Bila je jedna od ključnih ličnosti njegove predsedničke kampanje 2024. godine, a posle pobede upravo je nju izabrao da upravlja radom svog najužeg tima.

(Kurir.rs/Beta)

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