Slušaj vest

Tri pešaka povređena su u utorak u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autobuskoj stanici u Živinicama, kada je autobus iz za sada nepoznatih razloga udario u objekat stanice.

Prema podacima MUP-a Tuzlanskog kantona, udes se dogodio oko 12.50 sati u Ulici Železnička.

Povređeni pešaci su nakon nesreće prevezeni na pregled u Službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice. Nakon ukazane pomoći, dve osobe su zbog povreda upućene u JZU UKC Tuzla, dok je treća puštena na kućno lečenje.

Fotografije sa mesta nesreće pokazuju razmere udara. Prednji deo autobusa je ozbiljno oštećen, dok je konstrukcija autobuske stanice polomljena, a njeni delovi rasuti po prostoru predviđenom za putnike.

Za sada nije poznato zbog čega je autobus skrenuo sa putanje i udario u stanicu. Policija obavlja uviđaj, a više informacija o uzroku i okolnostima nesreće očekuje se nakon završetka istrage.