HOROR NA AUTOBUSKOJ STANICI! Autobus se zakucao u stajalište i POKOSIO PEŠAKE: Konstrukcija razvaljena u paramparčad, ima povređenih! (FOTO)
- Tri pešaka povređena su kada je autobus u Živinicama udario u objekat autobuske stanice, u Ulici Železnička oko 12.50 sati.
- Dve povređene osobe prebačene su u UKC Tuzla, dok je treća nakon pregleda puštena na kućno lečenje.
- Policija obavlja uviđaj, a uzrok nesreće za sada nije poznat.
Tri pešaka povređena su u utorak u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autobuskoj stanici u Živinicama, kada je autobus iz za sada nepoznatih razloga udario u objekat stanice.
Prema podacima MUP-a Tuzlanskog kantona, udes se dogodio oko 12.50 sati u Ulici Železnička.
Povređeni pešaci su nakon nesreće prevezeni na pregled u Službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice. Nakon ukazane pomoći, dve osobe su zbog povreda upućene u JZU UKC Tuzla, dok je treća puštena na kućno lečenje.
Fotografije sa mesta nesreće pokazuju razmere udara. Prednji deo autobusa je ozbiljno oštećen, dok je konstrukcija autobuske stanice polomljena, a njeni delovi rasuti po prostoru predviđenom za putnike.
Za sada nije poznato zbog čega je autobus skrenuo sa putanje i udario u stanicu. Policija obavlja uviđaj, a više informacija o uzroku i okolnostima nesreće očekuje se nakon završetka istrage.
Kurir.rs/Avaz