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Predsednik američke Republikanske partije u Izraelu Mark Zel naveo je da Bošnjaci u BiH djeluju kao posrednici Irana i da je došlo vreme da se hrišćani u BiH zaštite od bošnjačkog ugnjetavanja i prekoračenja ovlašćenja.

- Ovaj film /dokumentarac "Iran Evrope" Borisa Malagurskog/ je neophodno pogledati. U njemu se dokumentuje bliska veza između Irana i Revolucionarne garde sa Sarajevom - danas gotovo isključivo muslimanskom prestonicom BiH. Ono što u filmu nije pomenuto jeste još veći uticaj Turske na Bošnjake - naveo je Zel na Iksu.

On je podsetio na sinoćnje obraćanje bošnjačkog člana Predsedništva BiH Denisa Bećirovića, u kojem je oklevetao kako Republiku Srpsku, tako i Izrael.

- Sinoć se musliman Denis Bećirović obratio Generalnoj skupštini UN, iznoseći klevetničke tvrdnje protiv Republike Srpske i hrišćanskog stanovništva u BiH. Istovremeno je - oponašajući /turskog predsjednika/ Redžepa Tajipa Erdogana i brojne druge antisemite - klevetao Izrael, lažno optužujući jevrejsku državu za genocid u Gazi i ratne zločine - napisao je Zel.

Prema njegovim rečima, došlo je vreme da se razotkriju tragedija i prijetnja zapadnoj civilizaciji koja je postala BiH pod dominacijom Sarajeva.

- Došlo je vreme da se vratimo izvornim principima Dejtonskog sporazuma iz 1995. godine i zaštitimo prava i privilegije hrišćanske zajednice u BiH od muslimanskog ugnjetavanja i prekoračenja ovlašćenja - dodao je Zel.