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Službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), inicijala M.B., preminuo je sinoć u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu od posledica samoranjavanja. Do incidenta je došlo u prostorijama Policijske stanice Ilijaš, gde je M.B. pucao sebi u glavu nakon što su istražitelji pretresli njegovu kancelariju.

Naime, pripadnici MUP-a KS i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u saradnji sa Europolom i po naredbi Suda i Tužilaštva BiH, sproveli su opsežnu međunarodnu akciju usmerenu protiv krijumčara oružja. Istovremeno su izvršeni pretresi i na području Doboja i Bratunca.

Nakon što su policijski službenici završili pretres njegove kancelarije u PS Ilijaš, M.B. je zatražio dozvolu da ode do toaleta, gde je ubrzo potom upotrebio vatreno oružje. Kolege su ga pronašle sa teškim povredama, nakon čega je hitno prevezen u bolnicu, ali su povrede bile fatalne.

Veza sa organizovanom kriminalnom grupom "Fokstrot"

Prema informacijama portala "Istraga.ba", preminuli službenik M.B. bio je deo kriminalne mreže kojom rukovodi Madžid Rava, poznat pod nadimkom "Kurdska lisica" (Foks). Rava je vođa ozloglašene mafijaške organizacije "Fokstrot", koja primarno deluje u Švedskoj.

Ovo nije prvi put da se aktivnosti grupe "Fokstrot" povezuju sa Bosnom i Hercegovinom. U sarajevskom naselju Stup je 31. oktobra 2023. godine ubijen švedski državljanin Haris Osterdal (30), dok je njegov saputnik Elvir Mutić lakše ranjen.

Švedski mediji su tada izveštavali da je Osterdal ranije bio blizak Madžidu Ravi. Međutim, nakon unutrašnjeg raskola u grupi "Fokstrot" i sukoba između Rave i njegovog dugogodišnjeg saradnika Ismaila Abdoa, Osterdal je prešao na Abdoovu stranu.

Ovaj sukob rezultirao je talasom nasilja u kojem je u Švedskoj za samo nekoliko nedelja ubijeno 12 osoba, nakon čega su se obračuni preneli i na teritoriju BiH.

Haris Osterdal Foto: Printscreen

Naručeno ubistvo na Stupu

Kako je ranije objavio portal "Avaza", Oliver Hedberg Peter je prvo pokušao da ubije Harisa Osterdala u Istanbulu, nakon čega je Osterdal pobegao u Sarajevo, a zatim su ga pojurile plaćene ubice.

– Optuženi Hedberg Oliver Peter je parkirao automobil i iz prtljažnika izvadio električni bicikl, na kojem su sedeli optuženi El Oveiti Abdel Madžid i Konrad Tilus, a zatim, maskiran kapuljačama, kačketima i hirurškim maskama, prišao ulaznim vratima poslovnog prostora jedne od pijaca ispred koje su se nalazili H.L.O. i E. M. – saopštili su nakon ubistva iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Optuženi Konrad Tilus je smanjio brzinu bicikla nekoliko metara dalje, a El Oveiti Abdel Madžid je ispalio oko 30 hitaca iz automatske puške u H.L.O. i E. M. Od oko 30 hitaca, 26 je pogodilo H.L.O., od kojih je preminuo, dok je E.M. zadobio lakše povrede stomaka.