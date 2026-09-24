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Policija je sinoć oko 20:20 časova zaustavila "ford" kojim je upravljao A.H. iz Tešnja, dok je na mestu suvozača bio E.I. iz Doboja.

Već prvi rezultat kontrole pokazao je da vozač ne bi smeo da bude za volanom, alkotest je pokazao 1,43 g/kg alkohola u organizmu. Zatim je usledio novi problem.

A.H. je odbio da se testira na prisustvo opojnih droga, nakon čega je lišen slobode. Policajci su kod njega pronašli i bokser, koji mu je oduzet. Ni suvozač nije prošao bolje.

Kod E.I. je pronađen paketić bele praškaste materije, za koju policija navodi da svojim izgledom asocira na "spid". I on je lišen slobode. Dodatno je utvrđeno da je automobil kojim su se dvojica kretala bio neregistrovan.