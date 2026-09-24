SKANDALOZNA ODLUKA BOSANSKOG MINISTRA ODBRANE: Zbog veličanja generala Mladića raskinuti ugovori s dvojicom pripadnika Oružanih snaga BiH
- Poručio je da u OS BiH neće biti tolerancije za veličanje ratnih zločinaca i da će ostali slučajevi biti rešeni pred pravosuđem.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine (BiH) Zukan Helez je objavio ;da je danas potpisao odluku o raskidu ugovora s dvojicom pripadnika Oružanih snaga BiH (OS BIH) zbog veličanja generala Ratka Mladića, ratnog komandanta Vojske Republike Srpske (VRS).
"Upravo sam potpisao odluku o raskidu ugovora za dvojicu pripadnika Oružanih snaga BiH zbog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Želim biti potpuno jasan: Dok sam ja ministar odbrane BiH, u Oružanim snagama BiH neće biti tolerancije za veličanje ratnih zločinaca", napisao je Helez na Fejsbuku.
Dodao je da su ostali slučajevi protiv pripadnika OS BiH koje je prijavio, prosleđeni Tužilaštvu BiH, i da će status tih pripadnika u Oružanim snagama BiH biti rešen posle pravosudne odluk, u skladu sa zakonom.
On je ranije objavio da je podneo prijave protiv 37 pripadnika OS BiH zbog veličanja Mladića, a da je od toga deset prijava bilo prosleđeno Tužilaštvu BiH, jer je utvrđeno da postoje elementi krivičnog dela.
Među njima su bila i dva pripadnika OS BiH nedavno primljena u službu, a za koje je danas potpisao odluku o raskidu ugovora.
"OS BiH su vojska svih građana Bosne i Hercegovine. One štite sve naše građane, mir i bezbednost, kao i suverenitet i teritorijalni integritet naše države. Naša vojska mora biti institucija u koju svaki građanin može imati poverenje - institucija koja poštuje žrtve, zakon i vrednosti mira", istakao je Helez.
Kurir.rs/Beta