Slušaj vest

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine (BiH) Zukan Helez je objavio ;da je danas potpisao odluku o raskidu ugovora s dvojicom pripadnika Oružanih snaga BiH (OS BIH) zbog veličanja generala Ratka Mladića, ratnog komandanta Vojske Republike Srpske (VRS).

"Upravo sam potpisao odluku o raskidu ugovora za dvojicu pripadnika Oružanih snaga BiH zbog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Želim biti potpuno jasan: Dok sam ja ministar odbrane BiH, u Oružanim snagama BiH neće biti tolerancije za veličanje ratnih zločinaca", napisao je Helez na Fejsbuku.

Zukan Helez Foto: Samir Jordamovic / AFP / Profimedia

Dodao je da su ostali slučajevi protiv pripadnika OS BiH koje je prijavio, prosleđeni Tužilaštvu BiH, i da će status tih pripadnika u Oružanim snagama BiH biti rešen posle pravosudne odluk, u skladu sa zakonom.

On je ranije objavio da je podneo prijave protiv 37 pripadnika OS BiH zbog veličanja Mladića, a da je od toga deset prijava bilo prosleđeno Tužilaštvu BiH, jer je utvrđeno da postoje elementi krivičnog dela.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, TORBJÖRN ANDERSSON / XP / AFP / Profimedia

Među njima su bila i dva pripadnika OS BiH nedavno primljena u službu, a za koje je danas potpisao odluku o raskidu ugovora.

"OS BiH su vojska svih građana Bosne i Hercegovine. One štite sve naše građane, mir i bezbednost, kao i suverenitet i teritorijalni integritet naše države. Naša vojska mora biti institucija u koju svaki građanin može imati poverenje - institucija koja poštuje žrtve, zakon i vrednosti mira", istakao je Helez.