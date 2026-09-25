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Predsednik SAD Donald Tramp daje nadu celom svetu da se prave vrednosti mogu vratiti i zato smo ga podržali, rekao je predsednik SNSD Milorad Dodik za Јutjub kanal Vejna Alena Ruta.

Kaže da je već 2016. godine predsednik Donald Tramp predstavljao osveženje u globalnoj političkoj areni.

- U Briselu i Vašingtonu globalisti i njihove politike su prijetili određenim vrednostima, nije ih bilo briga za nacionalne identitete i narode. Tramp je dao svima nadu da se te vrednosti mogu vratiti. Podržali smo ga, je jer je podržao ljudskost i ljudske vrednosti - naveo je Dodik.

On je kazao da je Demokratska partija promovisala globalizam i kvaziliberalne vrednosti.

- I to je pretilo celom svetu, uljkučujući i mom narodu - rekao je Dodik.

On je naveo da je i srpski narod patio tokom ratova.

- Tramp je otvorio vrata. Napokon se pojavio neko ko je želio da nas sasluša i mi smo to sve prepoznali. Podržao sam ga kao lidera. Dobio sam i sankcije od adminstracije demokrata zato što podržavam Trampa. Trampova administracija je te sankcije ukinula - podsetio je Dodik.

Proslava Trampove pobede u Republici Srpskoj

On je napomenuo da se Trampova pobeda slavila i u Republici Srpskoj.

- Dolazak Trampa je doneo nadu i nama i celom svetu - jasan je Dodik.

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On je podsetio da su SAD, kada je predsednik Džo Bajden došao na vlast, počele da svrstavaju ljude u Srpskoj levo i desno i naveo primer svoga sina, kćerke, bliskih saradnika i najviših zvaničnika Republike Srpske koji su pretrpeli ogromne sankcije.

- Zamislite ovo obrazloženje - da bi zaštitili nacionalne interese SAD, zatvorili su restoran ovde u Banjaluci, jer je navodno predstavljao pretnju američkom državnom interesu. To je bilo tako užasno, tako arogantno, pokazivali su moć i to je bilo ponižavajuće za nas - napomenuo je Dodik.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

"Bajden je učinio život ovde užasnim"

On je podsetio da tadašnji pomoćnik državnog sekretara SAD Džejms O`Brajan, a naročito Majkl Marfi, koji je bio ambasador u BiH, nisu oklevali da uvedu najprimitivnije mere protiv zvaničnika Republike Srpske, kao što je zamrzavanje računa, zabrana da sarađuju sa drugim stranama, zatvaranje firmi, iako nije bilo korupcije niti bilo kakvih krivičnih dela koja bi to izazvala.

- Takva je bila situacija. Zato smo se radovali povratku predsednika Trampa u Belu kuću, jer smo konačno videli da će nas neko razumeti i shvatiti da smo bili označeni zato što smo podržavali predsednika Trampa. Bajden je učinio život ovde užasnim. Јa, na primer, nisam mogao da primim platu, nije mi bilo dozvoljeno da imam račun u banci. Poštar mi je donosio platu. To je bilo skandalozno. Niko ne može voleti Ameriku tog vremena - istakao je Dodik.