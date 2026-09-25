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Za prekopavanje i premeštanje grobova na lokalitetu Kremenita Brda kod Pala osumnjičena je J. H, nekada uspešna fudbalerka, a sada službenica Direkcije za koordinaciju policijskih tela u BiH, saznaje ATV.

Banjalučka televizija navodi da se njoj na teret stavlja da je, bez ikakve dozvole i odobrenja porodice umrlih, prekopala i izmestila četiri groba sa lokalnog mezarja.

Pojedini nadgrobni spomenici, odnosno nišani, su oštećeni, a neki su navodno premešteni.

Članovi porodica zatekli osrnavljeno mezarje

Šokantni slučaj paljanskoj policiji prijavili su članovi porodica koji su po dolasku na mezarje zatekli prekopane i oskrnavljene grobove i polomljene nadgrobne ploče svojih najmilijih.

Policija je odmah izašla na teren, izvršila uviđaj i ispostavilo se da iza svega stoji J. H.

Ona je saslušana u policiji i protiv nje će biti podnet izveštaj Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu zbog sumnje da je počinila krivično delo povreda groba ili umrlog lica.

Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

”Policijskoj stanici juče je prijavljeno da je prethodnom periodu, na lokalitetu Kremenita Brda, opština Pale izvršeno prekopavanje i pomeranje grobova od strane J.H. iz Pala, bez odobrenja članova porodice umrlih”, navodi se u saopštenju.

Grobovi samoinicijativno iskopani zbog gradnje vikendice

Kako saznaje ATV J. H. je ranije je kupila zemlju na ovom lokalitetu i na njoj započela izgradnju vikendice.

Radovi su u međuvremenu prošireni na deo kupljene parcele na kojoj se nalazi nekoliko grobova.

Uprkos tome radovi su nastavljeni, a grobovi su nezakonito, mimo procedura, potrebnih dozvola i sanitarno-tehničkih pravila samoinicijativno prekopani i premešteni.

Zaprećena kazna do pet godina zatvora

Nakon prijave policija je blokirala i obezbedila mezarje i u toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog nezapamćenog slučaja.

O svemu je obavešteno Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu.