ATV: BIVŠA FUDBALERKA PREKOPALA GROBOVE ZBOG IZGRADNJE VIKENDICE! Policija obavestila Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nakon saslaušanja osumnjičene
Za prekopavanje i premeštanje grobova na lokalitetu Kremenita Brda kod Pala osumnjičena je J. H, nekada uspešna fudbalerka, a sada službenica Direkcije za koordinaciju policijskih tela u BiH, saznaje ATV.
Banjalučka televizija navodi da se njoj na teret stavlja da je, bez ikakve dozvole i odobrenja porodice umrlih, prekopala i izmestila četiri groba sa lokalnog mezarja.
Pojedini nadgrobni spomenici, odnosno nišani, su oštećeni, a neki su navodno premešteni.
Članovi porodica zatekli osrnavljeno mezarje
Šokantni slučaj paljanskoj policiji prijavili su članovi porodica koji su po dolasku na mezarje zatekli prekopane i oskrnavljene grobove i polomljene nadgrobne ploče svojih najmilijih.
Policija je odmah izašla na teren, izvršila uviđaj i ispostavilo se da iza svega stoji J. H.
Ona je saslušana u policiji i protiv nje će biti podnet izveštaj Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu zbog sumnje da je počinila krivično delo povreda groba ili umrlog lica.
”Policijskoj stanici juče je prijavljeno da je prethodnom periodu, na lokalitetu Kremenita Brda, opština Pale izvršeno prekopavanje i pomeranje grobova od strane J.H. iz Pala, bez odobrenja članova porodice umrlih”, navodi se u saopštenju.
Grobovi samoinicijativno iskopani zbog gradnje vikendice
Kako saznaje ATV J. H. je ranije je kupila zemlju na ovom lokalitetu i na njoj započela izgradnju vikendice.
Radovi su u međuvremenu prošireni na deo kupljene parcele na kojoj se nalazi nekoliko grobova.
Uprkos tome radovi su nastavljeni, a grobovi su nezakonito, mimo procedura, potrebnih dozvola i sanitarno-tehničkih pravila samoinicijativno prekopani i premešteni.
Zaprećena kazna do pet godina zatvora
Nakon prijave policija je blokirala i obezbedila mezarje i u toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog nezapamćenog slučaja.
O svemu je obavešteno Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu.
Slučaj se vodi kao krivično delo povrede groba ili umrlog lica za koje je zakonom zaprećena kazna od jedne do pet godina zatvora.
(Kurir.rs/ATV/Foto: Ilustracija)