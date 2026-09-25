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Velika tragedija dogodila se juče u 09:30 časova, u Sladni kod Srebrenika, zaseoku Panđurište, na njivi Ibrahima Škahića (76) kada ga je izbo agresivni bik.

Reporter "Dnevnog avaza", prema saznanjima sa lica mesta, otkrio je da se tragedija dogodila na njivi, u blizini porodične kuće.

Nesrećni Ibrahim je od povreda izdahnuo pred kućom. Prema rečima meštana Sladne ovo je velika tragedija, u porodici vlada tuga i žalost za čovekom koji se celog života borio za porodicu, pa je uzgajao, tovio bikove i krave muzare.

Jedan od rođaka Nedžmudin Škahić Nedžo, takođe jedan od vrednih farmera, kaže kako su Ibrahim i njegova porodica vredni ljudi, borci za život.

- Još ne mogu da dođem sebi. Sinoć sam saznao šta se dogodilo rođaku Ibri. On je baš bio ljudina, vredan i pošten čovek. S obzirom na to da sam i ja farmer, često smo bili zajedno i pričali o ovom teškom poslu. Ovo do sada, da bik svoga hranitelja izbode na smrt, nisam čuo. Žao nam je. Dženaza će se obaviti danas na mesnom groblju - rekao je Nedžo Škahić za "Avaz".

Samir, sin Ibrahimov, takođe se bavi stočarstvom, kao vozač mleka u ZZ "Gračanka" gde radi godinama. Nije imao snage da govori o tome kako je izgubio oca. Pokazao je njivu gde je bik napao oca i nekoliko puta ga izbo po telu.

Našli su ga zet Mirsad i sestra, pozvali u pomoć, te ga dovezli do kuće gde je od teških telesnih povreda preminuo.

Aresivnog bika sutra će lovci usmrtiti, jer mu niko od ukućana, niti komšija i meštana ne sme prići. Čak je i reporteru "Dnevnog avaza" rečeno da ni za živu glavu agresivnom biku ne prilazi na 100 metara blizine.