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Ustavni sud Bosne i Hercegovine (BiH) naložio je Vladi Republike Srpske (RS) obustavi isplate svim firmama s kojima su sklopljeni lobistički ugovori u kojima se kao cilj navodi "nezavisnost Republike Srpske" i "drugi politički ciljevi koji podrivaju institucije BiH".

Ova odluka doneta je na današnjoj plenarnoj sednici Ustavnog suda BiH na osnovu apelacije koju je podneo zamenik predsedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Zvizdić (NiP).

U odluci, objavljenoj na zvaničnoj stranici Ustavnog suda BiH, navedeno je da su takvi ugovori institucija RS s lobističkim firmama, odnosno ciljevi navedeni u njima, nespojivi s Ustavom BiH.

Posebno je naveden ugovor s firmom "Dickens and Madson Canada Inc.", gde se kao jedan od ciljeva eksplicitno navodi "nezavisnost RS".

Republika Srpska Foto: Youtube Printscreen

"Ustavni sud ovom odlukom zabranjuje sve isplate iz budžeta RS u vezi s ugovorom o konsultantskim uslugama zaključenim 6. septembra 2025. godine između Mladena Filipovića, direktora Predstavništva RS u Beču i Arija Ben-Menašea, predsednika pravnog lica 'Dickens & Madson Canada Inc.', i svim drugim aktima i aktivnostima koji se odnose na lobiranje u ime i za račun RS putem lobističkih agencija za ciljeve koji su u suprotnosti s Ustavom BiH, odlukama Ustavnog suda BiH i institucija BiH”, navedeno je u odluci.

Ustavni sud BiH je naložio Narodnoj skupštini RS, Vladi RS, drugim nadležnim organima u tom entitetu BiH, kao i svim službenim ili odgovornim licima u tim institucijama, uključujući i predstavništva RS u inostranstvu da obustave sve aktivnosti u vezi s isplatama na osnovu tog ugovora, kao i budžetsko finansiranje lobističkih usluga za ciljeve koji su u suprotnosti s Ustavom BiH, odlukama Ustavnog suda BiH i institucija BiH, nalaže se u odluci.