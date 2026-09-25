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Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je večeras u Banjaluci da je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (BiH) koji je naložio vladi Republike Srpske (RS) da obustavi isplate lobističkim kućama s kojima ima sklopljene ugovore "sarajevska ujdurma".

"Čuj, oni će još određivati za šta ćemo mi trošiti novac, je li tako? To im je intencija. Ako je tako, to je čista sarajevska ujudrma", rekao je Dodik, preneli su banjalučki mediji.

Dodao je "da u Sarajevu mesecima prave harangu kako Republika Srpska radi ovo ili ono", ocenivši da "pošto je promenjena pozicioniranost same RS, pokušavaju da izmisle priču da je to uvek nešto loše, kriminalno".

"Ali to sve dovodi do toga da je ovo sve besmisleno", rekao je Dodik.

Ustavni sud BiH danas je doneo odluku kojima je naložio vladi RS da obustavi isplate svim firmama s kojima su sklopljeni lobistički ugovori u kojima se kao cilj navodi "nezavisnost Republike Srpske" i drugi politički ciljevi koji podrivaju institucije BiH.