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Muškarac je preminuo nakon što je pao u jednom ugostiteljskom objektu u Ulici Teodora Kolokotronisa u Banjaluci.

Muškarcu je pozlilo nakon što je boravio u kafiću, nakon čega je pao.

Na lice mesta izašli su pripadnici Policijske stanice Centar, kao i ekipa Hitne pomoći, koja je pokušala reanimaciju, ali muškarcu nije bilo spasa.

Nezvanično se saznaje da je policija obavila uviđaj i utvrdila da je reč o nesrećnom slučaju, odnosno da je čovek pao i tom prilikom zadobio povrede od kojih je preminuo.

Više detalja o ovom događaju za sada nije poznato.

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