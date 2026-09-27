Bosna i Hercegovina
MUŠKARCU POZLILO U KAFIĆU, PAO I PREMINUO! Užas u ugostiteljskom objektu u Banjaluci
- Na lice mesta izašli su policija i Hitna pomoć, koja je pokušala reanimaciju, ali bez uspeha.
- Nezvanično, uviđajem je utvrđeno da je reč o nesrećnom slučaju, a više detalja nije poznato.
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Muškarac je preminuo nakon što je pao u jednom ugostiteljskom objektu u Ulici Teodora Kolokotronisa u Banjaluci.
Muškarcu je pozlilo nakon što je boravio u kafiću, nakon čega je pao.
Na lice mesta izašli su pripadnici Policijske stanice Centar, kao i ekipa Hitne pomoći, koja je pokušala reanimaciju, ali muškarcu nije bilo spasa.
Nezvanično se saznaje da je policija obavila uviđaj i utvrdila da je reč o nesrećnom slučaju, odnosno da je čovek pao i tom prilikom zadobio povrede od kojih je preminuo.
Više detalja o ovom događaju za sada nije poznato.
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