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Sud Bosne i Hercegovine je 18.9.2026. u predmetu Mevlid Jašarević (S1 3 K 053774 26 K) zbog krivičnog dela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz člana 241a. stav 1. u vezi sa članom 26. KZBiH, odlučujući po predlogu Tužilaštva za određivanje mera zabrane prema optuženom, nakon održanog ročišta, doneo rešenje kojim je delimično usvojen predlog Tužilaštva za određivanje mera zabrane, pa je prema optuženom Mevlidu Jašareviću izrečena mera obaveznog javljanja nadležnom državnom organu iz člana 126.a stav 1. tačka d) ZKPBiH.

Kako je juče saopštio državni sud, izrečene mere zabrane mogu trajati dok za istim postoji potreba, s tim da će se iste primenjivati nakon otpuštanja optuženog sa izdržavanja kazne zatvora, a najduže do okončanja ovog krivičnog postupka ili drugačije odluke Suda, dok će se kontrola opravdanosti izrečenih mera zabrane vršiti svaka 2 meseca.

Istovremeno, odbijen je kao neosnovan prijedlog Tužilaštva BiH za izricanje mere zabrane putovanja iz člana 126. stav 2. ZKPBiH prema optuženom Mevlidu Jašareviću.

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