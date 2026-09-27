Bosna i Hercegovina
VELIKA AKCIJA U TUZLI: Policija zaplenila velike količine neobeležene robe
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Policijska uprava Tuzla i Regionalni ured Tuzla Uprave za indirektno oporezivanje BiH juče su, u Tuzli sproveli opsežnu koordiniranu akciju usmerenu na suzbijanje nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda i oduzimanje robe koja nije obeležena akciznim markicama i za koju ne postoji verodostojna dokumentacija.
Tokom navedenih aktivnosti oduzeta je značajna količina robe koja nije bila obeležena shodno zakonskim propisima.
Protiv osoba obuhvaćenih ovom akcijom, Uprava za indirektno oprezivanje BiH će preduzeti dalje zakonom predviđene mere i radnje.
(Kurir.rs/Avaz)
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