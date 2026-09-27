Policijska uprava Tuzla i Regionalni ured Tuzla Uprave za indirektno oporezivanje BiH juče su, u Tuzli sproveli opsežnu koordiniranu akciju usmerenu na suzbijanje nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda i oduzimanje robe koja nije obeležena akciznim markicama i za koju ne postoji verodostojna dokumentacija.