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U saobraćajnoj nezgodi kod Gradskog mosta u Banjalucipovređeno je dete, a na licu mesta je i ekipa Hitne pomoći.

U ovoj nezgodi učestvovala su dva vozila. Prema informacijama sa terena, do udesa je došlo kada je jedan od vozača izgubio kontrolu nad vozilom.

Na terenu je i ekipa Hitne pomoći, a očekuje se i policijska patrola nakon čega će biti poznate tačne okolnosti i uzrok nezgode.

Zbog ove nezgode, u ovom delu grada stvorile su se gužve, pa se vozačima savetuje dodatni oprez i strpljenje dok se saobraćaj u potpunosti ne normalizuje.

(Kurir.rs/RTRS)

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