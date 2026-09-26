Na terenu je i ekipa Hitne pomoći, a očekuje se i policijska patrola nakon čega će biti poznate tačne okolnosti i uzrok nezgode
Bosna i Hercegovina
SAOBRAĆAJKA U BANJALUCI! Povređeno dete, hitna pomoć na terenu, sudarila se dva automobila, vozač izgubio kontrolu!
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U saobraćajnoj nezgodi kod Gradskog mosta u Banjalucipovređeno je dete, a na licu mesta je i ekipa Hitne pomoći.
U ovoj nezgodi učestvovala su dva vozila. Prema informacijama sa terena, do udesa je došlo kada je jedan od vozača izgubio kontrolu nad vozilom.
Na terenu je i ekipa Hitne pomoći, a očekuje se i policijska patrola nakon čega će biti poznate tačne okolnosti i uzrok nezgode.
Zbog ove nezgode, u ovom delu grada stvorile su se gužve, pa se vozačima savetuje dodatni oprez i strpljenje dok se saobraćaj u potpunosti ne normalizuje.
(Kurir.rs/RTRS)
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