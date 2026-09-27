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Policijski službenik Policijske uprave Široki Brijeg napadnut je u Širokom Brijegu, pa je tom prilikom zadobio teške telesne povrede. Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova ZHK, ovo se dogodilo juče oko 06:00 sati ujutru.

Teške telesne povrede zadobio je A.V., policijski službenik.

- Povređenom policijskom službeniku pruža se medicinska pomoć u Univerzitetskoj kliničkoj bolnici Mostar. Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva ZHK, policijski službenici sprovode uviđajne i druge istražne radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska počinitelja - navode iz MUP-a ZHK.

Rasvetljavanje ovog krivičnog dela i pronalazak počinitelja u ovom su trenutku prioritet policijskog postupanja, pa su u sprovođenje potrebnih mera i radnji uključeni svi raspoloživi kapaciteti.

Radi zaštite interesa istrage, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da iznosimo dodatne informacije, dodaju iz policije.

(Kurir.rs/Avaz/Foto: Ilustracija)

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