DRAMA U ŠIROKOM BRIJEGU: Napadnuti policajac zadobio teške telesne povrede, traga se za počiniocem
Policijski službenik Policijske uprave Široki Brijeg napadnut je u Širokom Brijegu, pa je tom prilikom zadobio teške telesne povrede. Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova ZHK, ovo se dogodilo juče oko 06:00 sati ujutru.
Teške telesne povrede zadobio je A.V., policijski službenik.
- Povređenom policijskom službeniku pruža se medicinska pomoć u Univerzitetskoj kliničkoj bolnici Mostar. Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva ZHK, policijski službenici sprovode uviđajne i druge istražne radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska počinitelja - navode iz MUP-a ZHK.
Rasvetljavanje ovog krivičnog dela i pronalazak počinitelja u ovom su trenutku prioritet policijskog postupanja, pa su u sprovođenje potrebnih mera i radnji uključeni svi raspoloživi kapaciteti.
Radi zaštite interesa istrage, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da iznosimo dodatne informacije, dodaju iz policije.
(Kurir.rs/Avaz/Foto: Ilustracija)