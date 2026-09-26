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Vozač koji je izazvao udes kod Gradskog mosta u Banjaluci, a u kome je povređeno dete, koristio je mobilni telefon koji mu je ispao.

Ovu informaciju javio je novinar RTRS-a, dodajući da je vozač tada izgubio kontrolu nad vozilom te prešao preko trotoara i udario devojčicu. Kako navodi ovaj medij, vozač je zatim udario i u drugi automobil i završio na drugoj strani kolovoza.

Podsećamo, za "Nezavisne novine" iz Policijske uprave Banjaluka potvrdili su da su u nezgodi učestvovala dva automobila i dvoje maloletnih pešaka.

Na licu mesta bili su i pripadnici ekipe Hitne pomoći, dok pripadnici policija obavljaju uviđaj nakon čega će biti poznato više detalja.