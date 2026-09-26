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Društvenim mrežama danima kruže fotografije i snimci navodno maskirane osobe u crnoj odeći, zbog čega su građani u okolini Lukavca, Banovića i Tuzle krenuli u potragu.

Situacija je specifična jer policija tu osobu nije pronašla, niko od građana koji su krenuli u potragu nije video misterioznu osobu, dok je upitna i verodostojnost snimaka, zbog čega postoji sumnja da je reč o materijalima napravljenim uz pomoć veštačke inteligencije.

Naime, na društvenim mrežama poslednjih nekoliko dana pojavljuju se fotografije i video-snimci na kojima je prikazana maskirana osoba odevena u crno.

Foto: Printscreen

Građani iz okolnih delova Lukavca, Banovića i Tuzle noćima tragaju za tom osobom, dok se policija našla u neuobičajenoj situaciji.

Kako je potvrđeno za Klix.ba, službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona izašli su na teren nakon prijava, ali sumnjivu osobu nisu pronašli. Meštani takođe nisu mogli da potvrde da su zaista videli osobu za kojom tragaju, dok je verodostojnost snimaka dovedena u pitanje.

Meštani sa baterijskim lampama krenuli u šumu

Sve je počelo u Lukavcu 20. septembra, kada je zbog jedne objave došlo do okupljanja građana u prigradskim naseljima Caparde i Puračić, nakon čega je na teren izašla policija.

"Niko od prisutnih građana nije mogao da potvrdi da je video bilo šta slično onome što se nalazi u objavama na društvenim mrežama, te je verovatno da su informacije i snimci koji kruže društvenim mrežama neverodostojni i neistiniti", ranije su saopštili iz Uprave policije MUP-a TK.

Međutim, prijave uznemirenih građana potom su se proširile na Banoviće i Tuzlu.

Poslednji slučaj zabeležen je sinoć u Čaklovićima nadomak Tuzle, gde je veći broj meštana sa baterijskim lampama krenuo prema šumskim putevima pokušavajući da pronađe misterioznu osobu.

Kako je za Klix.ba rečeno iz Uprave policije MUP-a TK, njihovi službenici postupili su po prijavama uznemirenih građana, ali tokom rada na terenu nisu pronašli nijednu sumnjivu osobu, niti su meštani mogli da potvrde da su lično videli navodnu misterioznu osobu.