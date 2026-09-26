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Kako je rečeno, požar u objektu kuće u Kozarcu prijavljen je policiji oko 11 časova. Lokalizovan je od strane pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor.

U toku je uviđaj kojim rukovodi tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

U požaru u porodičnoj kući u Kozarcu stradala je devojčica, nezvanično saznaju "Nezavisne novine".

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Prijedor, policijski službenici preduzimaju mere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti požara.

- Požar je prijavljen danas oko 11 časova i lokalizovan je od strane pripadnika Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor. Na licu mesta izvršen je uviđaj kojim je rukovodio tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor u toku kojeg nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog dela - saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

(Kurir.rs/Srpskainfo/Nezavisne)

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