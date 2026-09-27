Zemljotres je danas registrovan u 8.34 časova, a hipocentar se nalazio na dubini od oko 10 kilometara.
Bosna i Hercegovina
ZATRESLO SE BLIZU SRPSKE GRANICE! Solidan zemljotres pogodio područje kod Goražda
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Područje Bosne i Hercegovine danas je pogodio zemljotres magnitude 3,1 stepeni po Rihteru, registrovan u 8.34 časova.
Potres je zabeležen u blizini Goražda, odnosno naselja Kovači. Prema raspoloživim podacima, epicentar je lociran na koordinatama 43.6895 geografske širine i 18.7915 geografske dužine.
Evropsko-mediteranski seizmološki centar navodi da se hipocentar nalazio na dubini od oko 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema prijavljenih podataka o materijalnoj šteti niti povređenima. Nadležne službe prate situaciju.
Kurir.rs
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